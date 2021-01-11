فرنسا تشيد بجهود الكويت في المصالحة الخليجية

أشادت السفیرة الفرنسیة لدى الكویت "آن كلیر لیجیندر" بالجھود الكبیرة التي بذلتھا دولة الكویت لإنجاح المصالحة الخلیجیة.وقالت السفیرة "لیجیندر" في تصريح لوكالة الأنباء الكویتیة "كونا": "لقد لعبت دولة الكویت دورًا مھمًا كوسیط إقلیمي رئیسي في تحقیق المصالحة بین دول مجلس التعاون الخلیجي".وأعربت عن ترحیب بلادھا العمیق بالمصالحة الخلیجیة مضیفة: "نأمل أن تتمخض عنھا نتائج إیجابیة أخرى على الاستقرار الإقلیمي".وأضافت: "لقد لعبت الكویت دورًا حاسمًا في ھذه المفاوضات حیث أننا لن نكون في ھذا الوضع الیوم لولا دور الوساطة الكویتیة".وتابعت: "لقد أثبتت دولة الكویت من خلال جھودھا الخاصة بالمصالحة الخلیجیة بأنھا وسیط إقلیمي رئیسي متمسكة بتقالیدھا العریقة من حیث قدرتھا التحدث إلى جمیع القوى في المنطقة وإیجاد سبل للحوار والمصالحة".وأشادت السفيرة الفرنسية بالجھود التي قام بھا وزیر الخارجیة الكویتي الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، في إنجاح المصالحة الخلیجیة موضحة: "لقد لعب دورًا حاسمًا حیث قاد الجھود الدبلوماسیة القویة لبلاده وھو الأمر الذي یقدره الجانب الفرنسي لأن المنطقة كانت بحاجة إلى دول تقوم بجھود الوساطة والوصول إلى الحلول السلمیة والدبلوماسیة".وأوضحت: "عمل قادة دول مجلس التعاون الخلیجي خلال القمة الخلیجیة التي عقد في منطقة (العلا) في الخامس من الشھر الجاري، من أجل تعزیز التعاون بین دولھم للوصول إلى التكامل والوحدة الكاملة بین الدول الأعضاء الست".