ضبط 5208 قضايا سرقة تيار كهربائى ومخالفات خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، وفرعها الجغرافية بالمحافظات التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملات مكبرة لضبط كافة المخالفات في مجال عمل الإدارة.أسفرت جهود ضباط الإدارة العامة لشرطة الكهرباء خلال 24 ساعة عن ضبط (5208) قضايا سرقة تيار كهربائى، ومخالفاتيأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.تم تحرير المحاضر اللازمة وإخطار النيابات المختصة التي تولت التحقيقات، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.