حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بوسائل النقل في أسيوط

ترأس المهندس نبيل الطيبي، سكرتير مساعد محافظة أسيوط، حملة للمرور على وسائل النقل الجماعية والعامة بمدينة أسيوط وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.وأوضح سكرتير مساعد محافظة أسيوط، أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين غير مرتادي الكمامة وفرض الغرامات المقررة دون تهاون أو تقاعس مؤكدًا على استمرار هذه الحملات وتكثيفها على المنشآت العامة والخاصة وأماكن التجميعات وداخل المصالح الحكومية حرصًا على سلامة وصحة المواطنين والعاملين بالقطاعات.وكان اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، قد وجع بالمتابعة الدورية والمستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد في كافة القطاعات خاصة ارتداء الكمامات في الأماكن التي حددها قرار رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.وأشار المحافظ إلى ضرورة تكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية لكافة القطاعات والمنشآت والعمل على تطبيق القرارات والضوابط والاشتراطات والتعليمات التي تم اتخاذها مؤخرًا مشيرًا إلى تكثيف برامج التوعية ونشر الملصقات وتوزيع بوسترات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والاستمرار في توزيعها على جميع الجهات.