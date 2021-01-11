استعجال تقرير المعمل الكيميائي حول هيروين ضبط مع 3 بالشروق

استعجلت نيابة الشروق وبدر، اليوم الاثنين، تقرير المعمل الكيميائي، حول واقعة ضبط 3 أشخاص بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها علي المتعاطين، بنطاق قسم شرطة الشروق، كما طلبت سرعة وصول تحريات المباحث الجنائية للوقوف على ملابسات الواقعة.كانت معلومات وتحريات لضباط مباحث قسم شرطة الشروق، أكدت قيام "ي. م" و"خ. ع" و"ط. م"، يقيمون بدائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، ومتخذًين من منزله الأول وكرا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من ضبطها وبتفتيشهما عُثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الهيروين وزنت نحو470 جراما، ومبلغ مالي كبير، وهاتف محمول، بقصد الاتجار).وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهما، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق