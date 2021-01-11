مع اقتراب تنصيب بايدن.. إيران تحاول إنقاذ الريال بالدولار

مع اقتراب موعد تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، تعتزم ايران خلال هذه الفترة محاولات لضخ العملة الصعبة في السوق.وقال نائب رئيس البرلمان الإيراني أمير حسين قاضي زاده، اليوم الاثنين، إن الحكومة الإيرانية تعتزم ضخ العملة الصعبة في السوق مع بدء حكومة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بهدف خفض سعر الدولار الذي يشهد انهيارا منذ عامين بسبب العقوبات التي فرضها الرئيس الحالي دونالد ترمب، وفقا لموقع العربية.وأكد نائب رئيس البرلمان الإيراني في حديثه للقناة الثالثة للتلفزيون الحكومي الإيراني، أن حكومة روحاني تعمل من 6 أشهر للتحكم في سعر الدولار، وذلك تمهيدا للمفاوضات مع الولايات المتحدة، على حد تعبيره، متهما حكومة روحاني بـ"اللعب" بالدولار و"استخدام العملة سياسيًا على حساب حاجات الناس".يذكر أن الدولار يتم شراؤه وبيعه في سوق الصرف الأجنبي في طهران بسعر 25000 تومان، بانخفاض طفيف خلال الأشهر الأخيرة، بعدما ضخت الحكومة الإيرانية العملة في السوق في عدة مناسبات للسيطرة على انهيار الريال.