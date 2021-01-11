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تقارير ومتابعات

إشادات دولية بقرارات البنك المركزي خلال فترة كورونا

الإثنين 11/يناير/2021 - 12:53 م
البنك المركزي
البنك المركزي
سمر عبدالله
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إجراءات عديدة اتخذها البنك المركزي، برئاسة طارق عامر، خلال فترة انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي حصل على إشادات دولية من قِبل مؤسسات دولية كثيرة.

وعرض التليفزيون الصينى CGTN، تفاصيل قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصرى بمد سريان بعض القرارات التى سبق اتخاذها لمواجهة الجائحة فى مارس 2020، وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتبارًا من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2021، ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الدولة لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأشاد التليفزيون الصيني بقرار البنك المركزي المصري بمد سريان بعض القرارات التى سبق اتخاذها لمواجهة الجائحة، ومنها مد إلغاء رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي، والتحويلات بالجنيه المصرى، قائلا إن هذه الإجراءات من شأنها تخفيف تداعيات فيروس كورونا على المواطنين، ويقلل من تزاحم المواطنين على ماكينات الصراف الآلى، مؤكدا أن مد فترة العمل بمبادرتى قطاع السياحة وقروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة حتى نهاية عام 2021، يدعم هذا القطاع الهام، ويوفر الرواتب الخاصة به، حيث تنص القرارات على السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية، والقروض العقارية للإسكان الشخصى لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها للعاملين بقطاع السياحة، مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة.

كما ناقش برنامج "جلوبال بيزنس" آراء المواطنين بشأن إجراءات البنك المركزي خلال فترة كورونا، حيث أكد المواطنون أهمية خطوة قرارات تمديد البنك المركزي المصري لإلغاء رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي، وغيرها من القرارات والمبادرات الخاصة التى اتخذتها الحكومة، لتخفيف تداعيات فيروس كورونا على المواطنين وأنشطة الأعمال التى تضررت من الأزمة، خاصة تأجيل سداد القروض لمدة 6 أشهر والتى انتهت فى سبتمبر الماضي.

كل هذه الخطوات تأتي في إطار دعم البنك المركزي للمصريين خلال جائحة كورونا، حيث مد البنك المركزي من فترة هذه الإجراءات رغبة في مساعدة المواطنين على تجاوز هذه الظروف.

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