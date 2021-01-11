شرطة النقل والمواصلات تضبط 3236 قضية متنوعة

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.وأسفرت الحملات - بحسب بيان - عن ضبط 3236 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، خلال 24 ساعة.يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.