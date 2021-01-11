نائب محافظ القاهرة يجري زيارة لمبنى إدارة الشؤون الاجتماعية بالزيتون

قام صباح اليوم الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقه الشمالية بزيارة مبنى إدارة الشؤون الاجتماعية بحى الزيتون وذلك لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.وقام الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية بتوزيع بطاطين على الأسر الأكثر احتياجا.ووجه نائب محافظ القاهرة مسؤول الإدارة بتقديم كافة الرعاية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا.تأتي زيارة نائب محافظ القاهرة تنفيذا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال بمتابعة المؤسسات الاجتماعية الخاصة برعاية الأسر أكثر احتياجا حسب خطة عمل محافظة القاهرة.