رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 11 يناير 2021 الموافق 27 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 30 ألف محضر وتنفيذ 4969 حملة تموينية بأسيوط خلال 2020

الإثنين 11/يناير/2021 - 12:51 م
اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
أسيوط – محمد أبو شادي:
طباعة
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن مديرية التموين ضبطت بالتعاون مع الجهات الرقابية 30 ألف 886 مخالفة في عام 2020 وذلك خلال 4969 حملة تفتيشية نظمتها المديرية بجميع الوحدات المحلية بهدف ضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومراقبة المخابز البلدية والأسواق ولرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كان محافظ أسيوط قد التقى محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بحضور المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة لاستعراض الجهود التي بذلتها المديرية على مدار عام 2020 وذلك في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية بهدف رفع معدلات الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن، مطالبًا باستمرار الجهود لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق ومراقبة جودة المنتجات وضبط السلع غير الصالحة للإستهلاك الأدمي ومنع التلاعب في السلع التموينية والإتجار بها في السوق السوداء من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق لضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية وضمان توافرها بالشكل المطلوب.

من جانبه أوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين أسيوط إن مديرية تمكنت خلال 2020 بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية من ضبط العديد من المخالفات التموينية ففي مجال متابعة المخابز البلدية تحرر 26267 مخالفة تنوعت ما بين "نقص وزن، عدم نظافة أدوات العجن والرغف، غير مطابق للمواصفات، عدم وجود سجلات، توقف عن الإنتاج دون أعذار، عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، عدم وجود شهادات صحية، عدم احتفاظ بميزان، عدم استخراج بون خبز".

وفي مجال متابعة الأسعار والأسواق تحرر 3131 مخالفة تنوعت ما بين "إدارة منشأة بدون ترخيص، غش تجارى، امتناع عن البيع، عدم وجود بيانات أو تاريخ الانتاج، عدم الإعلان عن الأسعار، عدم صلاحية، تجار تموينيين، مستودعات دقيق، مخابز افرنجي، مخالفة قانون 113، بيع أزيد من الأسعار المقررة، ذبح خارج المجزر، لحوم غير صالحة، محاضر إدارية" بالإضافة إلى تحرير 468 محضرًا في مجال المواد البترولية، وذلك ضد أصحاب مستودعات البوتاجاز والباعة الجائلين ومحطات الوقود المخالفة تنوعت ما بين "استخدام اسطوانات منزلية بالاسواق، تجميع اسطوانات بوتاجاز، مزاولة مهنة بدون ترخيص، تجميع وتهريب مواد بترولية".

موضوعات متعلقة

الحقيقة الكاملة لفيديو الشاب الموثوق بشجرة فى الشرقية

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى صراع هادى الجيار مع فيروس كورونا

«الصحة العالمية»: كوريا الشمالية لم تسجل حالات إصابة بكورونا

تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 11-1-2021

الصور

image description

محافظ دمياط تزيل دورا مخالفا في عقار تم التصالح عليه

image description

حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بوسائل النقل في أسيوط

image description

ضبط 30 ألف محضر وتنفيذ 4969 حملة تموينية بأسيوط خلال 2020

image description

محافظ أسيوط يتفقد مصنع «سيكو» وشركات الاتصالات بالمنطقة التكنولوجية

image description

تعيين 24 أستاذًا مساعدًا بكليات جامعة أسيوط

الأكثر قراءة

على طريقة رمضان صبحى.. «بيراميدز» يحاول إغراء نجم الأهلى ورد صادم من اللاعب

القوات البحرية تتسلم الفرقاطة الشبحية «بورسعيد» من ترسانة الإسكندرية

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع نجم كبير في بيراميدز

ممدوح وافي تحدى أسرته للزواج من مسيحية ودفن بجوار أحمد زكي

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

مقتل عدة أشخاص إثر هطول ثلوج كثيفة في اليابان

الجمارك الفلبينية تصادر طرد عناكب وعقارب وارد من تايلاند

معهد الفلك: لا خطورة من اقتراب كويكب «2015 NU13» من الأرض

إنزيم يؤثر على انتشار الفيروس التاجي

أيام زمان

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

حكاية الفيلم الذى أصاب حسين رياض بالشلل

حكاية مشهد بين عمر الشريف وسناء جميل تسبب فى فقدانها السمع

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم واحد نعيشه كما نؤمن بالعمر كله
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر خاطرك «1 - 2»
ماجد حبته
عودة ضباط صدام حسين!
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
المزيد

الثقافة

«جنوبيات» معرض تشكيلي يجسد تراث مصر وروحها الشعبية

صدور ديوان «لا ينتظر الورد طويلا في الشرفات» لأسامة مهران

«دور المرأة في التحديات المجتمعية».. أسبوع ثقافي بالقليوبية

قوافل الدقهلية الثقافية تجوب قرى المحافظة