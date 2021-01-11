ضبط 30 ألف محضر وتنفيذ 4969 حملة تموينية بأسيوط خلال 2020

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن مديرية التموين ضبطت بالتعاون مع الجهات الرقابية 30 ألف 886 مخالفة في عام 2020 وذلك خلال 4969 حملة تفتيشية نظمتها المديرية بجميع الوحدات المحلية بهدف ضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومراقبة المخابز البلدية والأسواق ولرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.كان محافظ أسيوط قد التقى محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بحضور المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة لاستعراض الجهود التي بذلتها المديرية على مدار عام 2020 وذلك في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية بهدف رفع معدلات الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن، مطالبًا باستمرار الجهود لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق ومراقبة جودة المنتجات وضبط السلع غير الصالحة للإستهلاك الأدمي ومنع التلاعب في السلع التموينية والإتجار بها في السوق السوداء من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق لضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية وضمان توافرها بالشكل المطلوب.من جانبه أوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين أسيوط إن مديرية تمكنت خلال 2020 بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية من ضبط العديد من المخالفات التموينية ففي مجال متابعة المخابز البلدية تحرر 26267 مخالفة تنوعت ما بين "نقص وزن، عدم نظافة أدوات العجن والرغف، غير مطابق للمواصفات، عدم وجود سجلات، توقف عن الإنتاج دون أعذار، عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، عدم وجود شهادات صحية، عدم احتفاظ بميزان، عدم استخراج بون خبز".وفي مجال متابعة الأسعار والأسواق تحرر 3131 مخالفة تنوعت ما بين "إدارة منشأة بدون ترخيص، غش تجارى، امتناع عن البيع، عدم وجود بيانات أو تاريخ الانتاج، عدم الإعلان عن الأسعار، عدم صلاحية، تجار تموينيين، مستودعات دقيق، مخابز افرنجي، مخالفة قانون 113، بيع أزيد من الأسعار المقررة، ذبح خارج المجزر، لحوم غير صالحة، محاضر إدارية" بالإضافة إلى تحرير 468 محضرًا في مجال المواد البترولية، وذلك ضد أصحاب مستودعات البوتاجاز والباعة الجائلين ومحطات الوقود المخالفة تنوعت ما بين "استخدام اسطوانات منزلية بالاسواق، تجميع اسطوانات بوتاجاز، مزاولة مهنة بدون ترخيص، تجميع وتهريب مواد بترولية".