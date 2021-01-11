من الأفضل في العالم.. لماذا يحظى طارق عامر بإشادات عالمية؟

- من أفضل ٢٠ محافظا للبنك المركزي على مستوى العالم

- تفوقه في تقييم الآداء

- معايير التقييم

- اختيار طارق عامر العام الماضي

- قرارات المركزي تخفف من تداعيات كورونا

- الحفاظ على التضخم

نجاحات كثيرة حققها طارق عامر، محافظ البنك المركزي، ما جعله يحصل على إشادات دولية كبيرة ويتم تكريمه في المحافل الدولية باعتباره من أفضل المحافظين للبنوك المركزية على مستوى العالم، حيث يمتلك من المهارات الاقتصادية ما يجعله متربعا على قمة أمهر رجال الاقتصاد على مستوى العالم.اختارت مجلة "جلوبال فاينانس" العالمية، طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، ضمن أفضل 20 محافظا للبنوك المركزية في العالم خلال 2020 وذلك للعام الثاني على التوالي.وقالت المجلة، إن اختيار محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر ضمن القائمة للسنة الثانية على التوالي جاء في ضوء تقرير تقييم الأداء الذي تصدره المجلة سنويا وضم أكثر من 94 محافظا للبنوك المركزية حول العالم.يتم اختيار أفضل محافظي البنك المركزي وفقا لعملية تقييم دقيقة تضم عدة معايير صارمة منها جهودهم في الحفاظ على استقرار العملة والتضخم، والإدارة الناجحة لأسعار الفائدة ومواجهة الركود الاقتصادي، والقدرة على مواجهة الأزمات.كان طارق عامر، اختير العام الماضي ضمن ذات القائمة كواحدا من بين أفضل 20 محافظا للبنوك المركزية في العالم، كما فاز العام الماضي بجائزة المصرفي الإفريقي (African Banker Award) السنوية كأفضل محافظ للبنوك المركزية بالقارة لعام 2019.نجح طارق عامر خلال العام المنقضي 2020، من خلال العديد من الإجراءات والتدابير التي اتخذها المركزي المصري مع بداية تفشي أزمة فيروس كورونا في تجنيب الاقتصاد المصري العديد من الأزمات، وساهمت تلك القرارات والمبادرات في تخفيف التداعيات السلبية للجائحة التي ضربت العالم وكان لتلك القرارات أثرا كبيرا في الحافظ على العمالة وتشغيل المصانع وغيرها.نجحت السياسة النقدية في الحافظ على معدلات التضخم منخفضة، فضلا عن استقرار سوق الصرف.