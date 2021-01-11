السوري إلياس برشان يطرح «تهون» في عيد الحب

يستعد الفنان السوري إلياس برشان لطرح أغنية جديدة على طريقة السنجل بعنوان "تهون"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وعدد من المنصات الإلكترونية، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الحب، في فبراير المقبل.وتنتمي أغنية "تهون" لنوعية الأغاني الرومانسية المليئة بالشجن.وتعد أغنية "تهون" هي أولى الأغاني التي يطرحها إلياس خلال العام الجاري، حيث يقف خلال الفترة الحالية على تحضيرات عدد من الأغاني، وانتهى مؤخرا من تسجيل أغنيتين في أحد الاستديوهات الخاصة، لطرحهما على طريقة السنجل خلال الفترة المقبلة.يشار إلى أن إلياس برشان شارك ببرنامج المواهب محبوب العرب "Arab Idol"، بموسمه الثاني عام 2012، وطرح عددا من الأغاني على طريقة السنجل منها أغنية بعنوان "لا تغيب" للموزع الموسيقي جرجس بدرورك، وديو مع الفنان ميشيل برشان بعنوان "عايش الك"، وأغنية "عشرة مليون"، وديو مع الفنانة ورد بعنوان "أنا ع غيابك".