رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 11 يناير 2021 الموافق 27 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

السوري إلياس برشان يطرح «تهون» في عيد الحب

الإثنين 11/يناير/2021 - 01:12 م
الفنان السوري إلياس
الفنان السوري إلياس برشان
دعاء عبد المقصود
طباعة
يستعد الفنان السوري إلياس برشان لطرح أغنية جديدة على طريقة السنجل بعنوان "تهون"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وعدد من المنصات الإلكترونية، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الحب، في فبراير المقبل.

وتنتمي أغنية "تهون" لنوعية الأغاني الرومانسية المليئة بالشجن.

وتعد أغنية "تهون" هي أولى الأغاني التي يطرحها إلياس خلال العام الجاري، حيث يقف خلال الفترة الحالية على تحضيرات عدد من الأغاني، وانتهى مؤخرا من تسجيل أغنيتين في أحد الاستديوهات الخاصة، لطرحهما على طريقة السنجل خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن إلياس برشان شارك ببرنامج المواهب محبوب العرب "Arab Idol"، بموسمه الثاني عام 2012، وطرح عددا من الأغاني على طريقة السنجل منها أغنية بعنوان "لا تغيب" للموزع الموسيقي جرجس بدرورك، وديو مع الفنان ميشيل برشان بعنوان "عايش الك"، وأغنية "عشرة مليون"، وديو مع الفنانة ورد بعنوان "أنا ع غيابك".

موضوعات متعلقة

الحقيقة الكاملة لفيديو الشاب الموثوق بشجرة فى الشرقية

باسم سمرة عن رحاب الجمال: «جايبها من القسم وجوزها نصاب»

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى صراع هادى الجيار مع فيروس كورونا

رئيس «مكافحة كورونا»: «الصيني» هو الآمن من بين اللقاحات المعلن عنها

الصور

image description

حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بوسائل النقل في أسيوط

image description

ضبط 30 ألف محضر وتنفيذ 4969 حملة تموينية بأسيوط خلال 2020

image description

محافظ أسيوط يتفقد مصنع «سيكو» وشركات الاتصالات بالمنطقة التكنولوجية

image description

تعيين 24 أستاذًا مساعدًا بكليات جامعة أسيوط

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

الأكثر قراءة

القوات البحرية تتسلم الفرقاطة الشبحية «بورسعيد» من ترسانة الإسكندرية

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع نجم كبير في بيراميدز

ممدوح وافي تحدى أسرته للزواج من مسيحية ودفن بجوار أحمد زكي

بعد إصابتها بكورونا.. تفاصيل الحالة الصحية للدكتورة عبلة الكحلاوى

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

مقتل عدة أشخاص إثر هطول ثلوج كثيفة في اليابان

الجمارك الفلبينية تصادر طرد عناكب وعقارب وارد من تايلاند

معهد الفلك: لا خطورة من اقتراب كويكب «2015 NU13» من الأرض

إنزيم يؤثر على انتشار الفيروس التاجي

أيام زمان

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

حكاية الفيلم الذى أصاب حسين رياض بالشلل

حكاية مشهد بين عمر الشريف وسناء جميل تسبب فى فقدانها السمع

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم واحد نعيشه كما نؤمن بالعمر كله
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر خاطرك «1 - 2»
ماجد حبته
عودة ضباط صدام حسين!
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
المزيد

الثقافة

«جنوبيات» معرض تشكيلي يجسد تراث مصر وروحها الشعبية

صدور ديوان «لا ينتظر الورد طويلا في الشرفات» لأسامة مهران

«دور المرأة في التحديات المجتمعية».. أسبوع ثقافي بالقليوبية

قوافل الدقهلية الثقافية تجوب قرى المحافظة