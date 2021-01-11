130 ألفا و780 إجمالي إصابات كورونا في عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في السلطنة بلغ 130 ألفًا و780 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 1508 وفيات بنسبة 16ر1% من إجمالي المصابين.وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 123 ألفًا و24 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 1ر94%.