رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 11 يناير 2021 الموافق 27 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعيين 24 أستاذًا مساعدًا بكليات جامعة أسيوط

الإثنين 11/يناير/2021 - 12:46 م
الدكتور طارق الجمال
الدكتور طارق الجمال
أسيوط – محمد أبو شادي:
طباعة
وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة على تعيين 24 أستاذًا مساعدًا بعدد من كليات الجامعة.

وتضمنت القرارات في كلية العلوم تعيين كلا من الدكتور الحجاج أحمد حسن على والدكتور أحمد محمد عبد الرحمن محمد، والدكتور محمد عبد المجيد إبراهيم سيد.

وفي كلية الطب وافق على تعيين الدكتور أبو الحسن حسيب محمد، ومنح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد لكلٍ من الدكتورة ريهام عبد الوهاب حسن، والدكتور محمد يحيي فراج، والدكتورة منى جابر مصطفى سيد، والدكتور محمد حسن مصطفى عبد اللاه، والدكتورة زينب جابر علي مهران، والدكتور أحمد نصر الدين محمد علي.

كما تضمنت القرارات تعيين أساتذة مساعدين بكلية التمريض وهم الدكتورة رشا على أحمد عبد المولى، ومنح الدكتورة عطيات محمد حسن سيد اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد، والدكتورة مديحة علي محمود أبو العلا والدكتورة غادة شلبي خلف مهران.

وأصدر الجمال عدة قرارات بتعيين أستاذ مساعد واحد بعدد من الكليات وهم الدكتور السيد عبد المنصف محمد بكلية الزراعة، والدكتورة ولاء عبد اللاه عبد الحافظ حسن بكلية الآداب، والدكتور حسام الدين مصطفى كامل محمد بمعهد جنوب مصر للأورام، والدكتور مصطفى هاشم أحمد عمر، والدكتور الحسين صلاح محمد حسين بكلية التربية الرياضية.

كما تمت الموافقة على منح الدكتور مصطفى عبد الرحمن سيد اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد بكلية الصيدلة، وكذلك منح الدكتور عصام سعيد عبد المجيد اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد بكلية الهندسة، والدكتور محمد عبد الوهاب محمود العزازي، والدكتور جمال أحمد رشدي جمال الدين مصطفي أساتذة مساعدين بكلية الهندسة، وفي كلية الخدمة الاجتماعية تم تعيين الدكتورة صابرين عربي سعد استاذًا مساعدًا بالكلية.

موضوعات متعلقة

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى صراع هادى الجيار مع فيروس كورونا

ممدوح وافي تحدى أسرته للزواج من مسيحية ودفن بجوار أحمد زكي

القوات البحرية تتسلم الفرقاطة الشبحية «بورسعيد» من ترسانة الإسكندرية

تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 11-1-2021

الصور

image description

محافظ دمياط تزيل دورا مخالفا في عقار تم التصالح عليه

image description

حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بوسائل النقل في أسيوط

image description

ضبط 30 ألف محضر وتنفيذ 4969 حملة تموينية بأسيوط خلال 2020

image description

محافظ أسيوط يتفقد مصنع «سيكو» وشركات الاتصالات بالمنطقة التكنولوجية

image description

تعيين 24 أستاذًا مساعدًا بكليات جامعة أسيوط

الأكثر قراءة

القوات البحرية تتسلم الفرقاطة الشبحية «بورسعيد» من ترسانة الإسكندرية

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع نجم كبير في بيراميدز

ممدوح وافي تحدى أسرته للزواج من مسيحية ودفن بجوار أحمد زكي

بعد إصابتها بكورونا.. تفاصيل الحالة الصحية للدكتورة عبلة الكحلاوى

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

مقتل عدة أشخاص إثر هطول ثلوج كثيفة في اليابان

الجمارك الفلبينية تصادر طرد عناكب وعقارب وارد من تايلاند

معهد الفلك: لا خطورة من اقتراب كويكب «2015 NU13» من الأرض

إنزيم يؤثر على انتشار الفيروس التاجي

أيام زمان

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

حكاية الفيلم الذى أصاب حسين رياض بالشلل

حكاية مشهد بين عمر الشريف وسناء جميل تسبب فى فقدانها السمع

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم واحد نعيشه كما نؤمن بالعمر كله
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر خاطرك «1 - 2»
ماجد حبته
عودة ضباط صدام حسين!
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
المزيد

الثقافة

«جنوبيات» معرض تشكيلي يجسد تراث مصر وروحها الشعبية

صدور ديوان «لا ينتظر الورد طويلا في الشرفات» لأسامة مهران

«دور المرأة في التحديات المجتمعية».. أسبوع ثقافي بالقليوبية

قوافل الدقهلية الثقافية تجوب قرى المحافظة