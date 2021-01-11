تعيين 24 أستاذًا مساعدًا بكليات جامعة أسيوط

وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة على تعيين 24 أستاذًا مساعدًا بعدد من كليات الجامعة.وتضمنت القرارات في كلية العلوم تعيين كلا من الدكتور الحجاج أحمد حسن على والدكتور أحمد محمد عبد الرحمن محمد، والدكتور محمد عبد المجيد إبراهيم سيد.وفي كلية الطب وافق على تعيين الدكتور أبو الحسن حسيب محمد، ومنح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد لكلٍ من الدكتورة ريهام عبد الوهاب حسن، والدكتور محمد يحيي فراج، والدكتورة منى جابر مصطفى سيد، والدكتور محمد حسن مصطفى عبد اللاه، والدكتورة زينب جابر علي مهران، والدكتور أحمد نصر الدين محمد علي.كما تضمنت القرارات تعيين أساتذة مساعدين بكلية التمريض وهم الدكتورة رشا على أحمد عبد المولى، ومنح الدكتورة عطيات محمد حسن سيد اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد، والدكتورة مديحة علي محمود أبو العلا والدكتورة غادة شلبي خلف مهران.وأصدر الجمال عدة قرارات بتعيين أستاذ مساعد واحد بعدد من الكليات وهم الدكتور السيد عبد المنصف محمد بكلية الزراعة، والدكتورة ولاء عبد اللاه عبد الحافظ حسن بكلية الآداب، والدكتور حسام الدين مصطفى كامل محمد بمعهد جنوب مصر للأورام، والدكتور مصطفى هاشم أحمد عمر، والدكتور الحسين صلاح محمد حسين بكلية التربية الرياضية.كما تمت الموافقة على منح الدكتور مصطفى عبد الرحمن سيد اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد بكلية الصيدلة، وكذلك منح الدكتور عصام سعيد عبد المجيد اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد بكلية الهندسة، والدكتور محمد عبد الوهاب محمود العزازي، والدكتور جمال أحمد رشدي جمال الدين مصطفي أساتذة مساعدين بكلية الهندسة، وفي كلية الخدمة الاجتماعية تم تعيين الدكتورة صابرين عربي سعد استاذًا مساعدًا بالكلية.