إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

تحركت حملة مكبرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بدمياط، برئاسة المحاسب متولى حسن محمد، لتنفيذ قرارات الإزالة لمكامير الفحم بقرية الرياض مركز كفر البطيخ، والتي أسفرت عن تنفيذ إزالة مكمورة فحم على مساحة 150 مترا، كما تم إزالة مكمورة أخرى على مساحة 150 متر مربع.تم إزالة مكامير الفحم المخالفة وتحرير محاضر بالحملة وإخطار إدارة البيئة بديوان عام المحافظة بدمياط.