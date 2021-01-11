نائب محافظ القاهرة يتفقد المركز التكنولوجي بمجمع الأحياء

قام الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية صباح اليوم بتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمجمع الأحياء.وتابع الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة سير انتظام العمل والتهسهيل امام المواطنين في استقبال طلبات التصالح.وأكد نائب محافظ القاهرة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.وشدد نائب المحافظ على موظفي الخدمة بتسهيل إجراءات طلبات التصالح على مخالفات البناء.تأتي الزيارة تنفيذا لتكليفات محافظ القاهرة الخاصة بقرارت مجلس الوزراء بالمرور على المراكز التكنولوجية للتأكد من الخدمات المقدمة للمواطنين ومراقبة سير العمل داخلها.