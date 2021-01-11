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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

المصيلحي: احتياطي القمح يكفى 5 أشهر و«الدواجن» عامًا

الإثنين 11/يناير/2021 - 01:05 م
وزير التموين
وزير التموين
نرمين محمود الدهان
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عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، للاطمئنان على توافر السلع الاستراتيجية.

وخلال الاجتماع شدد رئيس الوزراء على ضرورة توافر السلع المختلفة للمواطنين، وتوفير مخزون استراتيجى تفاديًا لأى طارئ، خاصة فى ظل جائحة "كورونا"، مع ضرورة العمل فى الوقت نفسه على ضبط الأسواق.

وأكد الدكتور على المصيلحى أن هناك احتياطيًا من القمح يكفى لمدة 5 أشهر، وذلك فى ظل بدء الاستعداد حاليًا لموسم القمح الجديد، مشيرًا إلى أن احتياطى الزيت يكفى لمدة 4.7 شهر، بينما يغطى احتياطى السكر حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح الوزير أن البروتينات واللحوم متوافرة فى حدود لم نصل إليها من قبل، فلدينا عقود لحوم طازجة لمدة سنتين، ودواجن تكفى لمدة 12 شهرًا.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن إنتاج السكر من المتوقع زيادته هذا العام، نظرًا لزيادة مساحة البنجر المزروعة بأكثر من 119 ألف فدان، لتصل إلى 560 ألف فدان، سينتج منها 1.7 مليون طن سكر، وهو ما سيسهم فى تقليل الفجوة السابقة بين الإنتاج والاستهلاك، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من المشروعات الزراعية حاليًا من المقرر أن تسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر العام المقبل، خاصة فى ظل إجراءات ضبط الأسواق التى تتخذها الوزارة.

واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، إجراءات تأسيس شركة مصريةـ سودانية بين الحكومتين، والتى وافق عليها مجلس الوزراء فى اجتماعه بتاريخ 22 سبتمبر 2020، بهدف دعم الأمن الغذائى بين البلدين، وتوطيد العلاقات مع الأشقاء السودانيين، وزيادة التبادل التجارى، خاصة فى السلع المهمة، مثل اللحوم الحية، والمحاصيل الزيتية، كما استعرض الوزير موقف تطوير شركتى "قها" و"إدفينا".

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