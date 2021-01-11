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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهند تفرج عن جندي صيني احتجزته بعد عبور حدود متنازع عليها

الإثنين 11/يناير/2021 - 01:09 م
الهند تفرج عن جندي
الهند تفرج عن جندي صيني
وكالات
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أفرجت السلطات الهندية، اليوم الاثنين، عن جندي صيني كانت قد احتجزته، نهاية الأسبوع الماضي، على الجانب الهندي من الحدود المتنازع عليها في منطقة لاداخ.

وصرّح مصدر عسكري هندي بارز بأنه تمت إعادة الجندي إلى القوات الصينية عند نقطة تشوشول- مولدو، الواقعة على ارتفاع شاهق صباح اليوم.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم استجواب الجندي، الذي تم التعامل معه وفقا للإجراءات المتبعة، بتهمة التجسس على القوات الهندية المتواجدة في المنطقة الحدودية.

وكان الجندي قد عبر "خط السيطرة الفعلية" في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، واحتجزته القوات الهندية.

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