إيجابية المسحة الجديدة ليسرا رغم استقرار حالتها

رغم استقرار الحالة الصحية للفنانة الكبيرة يسرا، عقب إصابتها منذ أسابيع بفيروس كورونا المستجد، إلا أنها فوجئت بإيجابية مسحة الـpcr الجديدة والتي قامت بها منذ أيام.وقال مصدر مقرب من يسرا، لـ"الدستور"، إنها تجاوزت مرحلة الخطر بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ولكنها ستستمر في العزل المنزلي والخضوع لبروتوكول وزارة الصحة لحين تماثلها وتعافيها بشكل كامل من الفيروس.وبدأت يسرا التماثل للشفاء بعد صعوبات التنفس، حيث عادت للتنفس الطبيعي دون الاعتماد على الأكسجين، مع الاستمرار في الاعتماد على البروتوكول العلاجي المقرر من وزارة الصحة، كما تتلقى اتصالا يوميا من أحد الأطباء لمتابعة حالتها الصحية خاصة مع عدم قدرتها على الكلام.يذكر أن المخرج سامح عبدالعزيز قرر تأجيل تحضيرات مسلسل يسرا الرمضاني الجديد "حرب أهلية"، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، لحين تماثلها للشفاء.