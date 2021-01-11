محافظ أسيوط يتفقد مصنع «سيكو» وشركات الاتصالات بالمنطقة التكنولوجية

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، المنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة ومصنع سيكو "Sico"، أول مصنع لإنتاج الهاتف المحمول والتابلت في الشرق الأوسط وإفريقيا، وأيضا مراكز خدمة العملاء لبعض شركات الاتصالات للوقوف على سير العمل وبحث زيادة الاستثمارات للمنطقة وتوفير فرص عمل للشباب.بدأت الزيارة بتفقد المحافظ ومرافقوه المبنى الإداري بالمنطقة التكنولوجية وقاعة التدريب الرئيسية بالإضافة إلى المركز التكنولوجي المتكامل لخدمة المواطنين، واستمع إلى شرح من مدير المنطقة للإمكانات المتاحة بالمركز وطرحه للقطاعات التنفيذية والخدمية لاستغلاله وتوفير خدمات البريد والشهر العقارى وغيرها من الخدمات للمواطنين، وأيضا مصنع "Sico" لإنتاج الهواتف المحمولة وخطوط الإنتاج المختلفة ومراحل الإنتاج المختلفة لجميع هواتف Sico مصر، واستمع إلى شرح من المهندسين المشرفين على المصنع الذي تبلغ مساحته 4520 مترا مربعا ومجهز طبقًا للمواصفات والمعايير العالمية ويعمل به نحو 300 مهندس وفني وعامل و500 موظف بخدمة ما بعد البيع ونقاط البيع والتي تساهم فى توفير 4 آلاف فرصة عمل بشكل مباشر أو غير مباشر ويصدر منتجاته إلى مختلف دول العالم وفقًا لاحتياجات السوق.وتفقد المحافظ مراكز خدمة العملاء لبعض شركات الاتصالات والتقى بعض العاملين والمشرفين على تلك المراكز من الشباب واستمع إلى طبيعة عملهم، مشددًا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والتأكيد على ضرورة ارتداء الكمامات الطبية والالتزام ببوابات التعقيم والتطهير المستمر لتلك المراكز ومنع التجمعات حفاظًا على سلامتهم.وأكد محافظ أسيوط أهمية المنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة التي تم تخصيص 40 فدانا لها وتم تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية منها على مساحة 20 فدانا وهي تعتبر إحدى المناطق الأربع التي تم تنفيذها بالمحافظات وذلك في إطار الاستراتيجية القومية التي تتبناها الدولة في مجال توطين صناعة الإلكترونيات التي تستهدف من خلالها تحويل مصر إلى مركز إقليمي متخصص في تصميم وتصنيع الإلكترونيات بما يتواكب مع المبادرة الرئاسية لتوطين الصناعات الإلكترونية ويتسق مع خطط وأهداف خطة التنمية الشاملة للدولة 2030.كما أشاد سعد بدورها في توفير المزيد من الفرص للشباب على العمل والتدريب التي توفر أكثر من 3 آلاف فرصة عمل، لافتًا إلى أن المنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة هي الأولى في صعيد مصر وتعد بمثابة منارة علمية وتكنولوجية للصعيد بأكمله وتستقطب إليها شباب رواد الأعمال والمبدعين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوفر بيئة عمل تكنولوجية متقدمة لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلية والعالمية وتمثل قاعدة انطلاق للشركات الناشئة ومراكز للحضانات التكنولوجية والتدريب المتخصص وبؤر للإبداع والابتكار في مجالات تكنولوجيا المعلومات فضلًا عن ما توفره من برامج تدريبية وتكنولوجية متخصصة ترتبط باحتياجات سوق العمل المحلية والعالمية وتوفر الآلاف من فرص العمل المتميزة لشباب الصعيد سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة معلنًا تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لجذب استثمارات جديدة إلى المنطقة وتسهيل عمل الشركات بها.