تفاصيل اجتماع لجنة الصحة مع شباب مطروح (فيديو)

كلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، نائبته الدكتورة دينا عثمان، بعقد اجتماع لجنة الصحة وذلك بمكتبة مصر العامة، كأولى اجتماعات اللجان الاستشارية المشكلة من شباب المحافظة بحضور النائبة سحر عيد عضو مجلس النواب، والدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وعدد من الشباب.جاء ذلك في إطار مبادرة حنكمل بعض (قول فكرتك.. تنفع محافظتك) لتقديم أفكار مبتكرة ونقل نبض الشارع لاستكمال منظومة التطوير والتنمية فى مختلف المجالات بالمحافظة.واستمعت نائب محافظ مطروح إلى الشباب وأفكارهم ومقترحاتهم والخروج بتوصيات تساهم فى النهوض بقطاع الصحة، والارتقاء بكافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين فى هذا القطاع.وأشادت دينا عثمان بفكر ووعى وتميز أبناء مطروح وحرصهم على النهوض بمحافظتهم فى مختلف المجالات.ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بأهمية تفعيل عمل تلك اللجان والوصول لنبض الشارع لحصر المشكلات، ووضع مقترحات وألية لمعالجتها من خلال منظومة عمل متكاملة من تنفيذين وشعبيين وشباب.