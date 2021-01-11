نائب محافظ القاهرة يتفقد حديقة دير الملاك بحدائق القبة

قام الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقه الشمالية، صباح اليوم، بحضور رئيس حى حدائق القبة، بتفقد حديقة دير الملاك بحي حدائق القبة.وتابع الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة أعمال بدء التطوير الجارية بحديقة دير الملاك.وأكد نائب محافظ القاهرة على الاستمرار فى الاهتمام بزراعة الحدائق واستغلال المساحات الخضراء لخلق بيئة صحية.تأتي الأعمال تنفيذا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بزيادة المسطحات الخضراء والاهتمام بتطوير الحدائق العامة الموجودة بالأحياء حسب خطة محافظة القاهرة بالاهتمام بالمسطحات الخضراء.