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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 46.32 نقطة

الإثنين 11/يناير/2021 - 12:52 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
وكالات
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أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، الاثنين، على ارتفاع مؤشر السوق العام 32ر46 نقطة، ليبلغ مستوى 28ر5619 نقطة، بنسبة صعود بلغت 83ر0%.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 5ر261 مليون سهم، تمت عبر 12374 صفقة نقدية، بقيمة 3ر48 مليون دينار (نحو 3ر159 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 5ر8 نقطة، ليبلغ مستوى 57ر4609 نقطة، بنسبة صعود بلغت 19ر0%، من خلال كمية أسهم بلغت 3ر189مليون سهم، تمت عبر 6029 صفقة نقدية، بقيمة 9ر13 مليون دينار (نحو 8ر45 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 6ر64 نقطة، ليبلغ مستوى 39ر6132 نقطة، بنسبة صعود بلغت 07ر1%، من خلال كمية أسهم بلغت 2ر72 مليون سهم، تمت عبر 6345 صفقة، بقيمة 3ر34 مليون دينار (نحو 19ر113 مليون دولار).

وارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 5ر8 نقطة، ليبلغ مستوى 07ر4717 نقطة، بنسبة صعود بلغت 18ر0%، من خلال كمية أسهم بلغت 6ر135 مليون سهم، تمت عبر 3964 صفقة نقدية، بقيمة 1ر11 مليون دينار (نحو 6ر36 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي: (تجارة) و(وربة كبيتل) و(عقار) و(الراي)، أما شركات (بيتك) و(وطني) و(أجيلتي) و(زين) فكانت الأكثر تداولا، في حين كانت شركات (وربة ت) و(فجيرة أ) و(الهلال) و(التخصيص) الأكثر انخفاضا.

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