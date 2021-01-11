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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الحب القاتل».. سر «الأجندة» التي تركها الطالب المنتحر بالهرم

الإثنين 11/يناير/2021 - 12:39 م
الأجندة
الأجندة
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توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، في حادث انتحار طالب يبلغ من العمر 17 عامًا، بتناول حبة سامة لحفظ الغلال، لارتباطه عاطفيًا بجارته، ورفض والدها الموافقة على خطبتهما بسبب صغر عمرهما، أن أفراد أسرة الطالب المنتحر، عثروا على أجندة خاصة به تحتوى على رسائل وداع وجهها لهم، وأوصى والده خلالها برعاية والدته وشقيقته.

كما ترك الطالب المنتحر رسائل وداع لوالدته وشقيقته وأصدقائه وأبناء عمه، وأكد لهم خلال الرسائل معزته لهم، وأنه كان يعتبرهم سندًا له خلال حياته.

وأكدت تحريات رجال المباحث، عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وصرحت النيابة بدفن الجثة بعد تشريحها، وباشرت التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بانتحار أحد الأشخاص داخل مسكنه، بتناول مادة سامة، ونقله إلى المستشفى في محاولة لاسعافه، إلا أنه فارق الحياة.
وكشفت تحريات رجال المباحث أن طالب يبلغ من العمر 17 سنة، يرتبط بعلاقة عاطفية بفتاة جارته، وطلب من والده خطبتها، فتوجه والده إلى والد الفتاة لخطبتها، إلا أن والدها رفض لصغر عمرهما.

وعقب فشل ارتباط الطالب بها، ساءت حالته النفسية، لعشقه للفتاة، وقرر الانتحار، فتناول حبة سامة خاصة بحفظ الغلال، وتعرض للتسمم، مما أسفر عن وفاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

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