التفتيش على 398 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بالبحيرة

قال السيد الخطيب مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة، إن المديربة خلال شهر ديسمبر الماضي قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 398 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعي الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.وأضاف مدير المديرية، أن ذلك التفتيش أسفر عن رصد 4 حالات إيجابية مصابة بالفيروس وتم عزلها.