عرض أدلة الإثبات.. هل قصة الشاب «محارب السرطان» مفبركة من أجل الشهرة؟

أثارها شاب يُدعي محمد قمصان، ويطلق على نفسه "محارب السرطان"، حالة من الجدل، بعدما تم تدشين هاشتاج ضده بعنوان "محمد قمصان مدعي مرضه بالسرطان وغاوي شهرة".بدأت القصة عندما كتب منشور علي الفيس بوك وتم تداوله بكثرة قال من خلاله: "السرطان انتشر خلاص إنا لله وإنا إليه راجعون.. بقالي 4 سنين صابر وراضي وطول الوقت بقول وبشر الصابرين.. وصيتي إن اندفن بالنهار بلاش بالليل بخاف من الضلمة ياما والله اطلعلكوا من تربتي".وتابع في منشوره: "أخدت حظي في الدينا بالمرض والمستشفيات.. فاضلي المكافأة بالجنة وجع طول الليل هينتهي العلاج هينتهي تعب أمي هينتهي عايز منكوا طلب ادعوا لأمي وإخواتي وكل الناس اللي بيحبوني بالصبر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه".أصدقاء الشاب نشروا ما ينفي كلامه تمامًا، موؤكدين في هاشتاج تم تدشينه، أنه "قمصان" ليس مريضًا بالسرطان.وقال أصدقاء الشباب في الهاشتاج الذي تم تدشينه:" اكتشفوا محمد قمصان هو مدعي شهرة وليس مريض سرطان "، كاشفين عن العديد المحادثات التي تُثبت وتؤكد ذلك.ورد محمد قمصان، المقيم بقرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، من فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يظهر فيه بجواره والدته، على منتقديه الذين اتهموه بادعاء المرض من أجل الشهرة، مؤكدًا أنه كان يعاني من المرض طوال 4 سنوات، أول سنتين كان التشخيص خاطئ، وبعدها تثبت إصابته، وعرض ما يثبت من تحاليل وإشاعات.وأضاف هناك من ادعى وفاته، وأنه ليس مجبرًا أن يثبت لأحد أنه مريض فهو لا يريد أموالًا من أحد أو مساعدة، ومن يريد تصديقه فليصدقه، ومن يرفض فلا يصدقه مؤكدا أن هناك كثيرين يدعوه ومنهم من عرض عليه أموالا ولكنه رفضها.وأكدت نوال عثمان، والدة محمد قمصان، أن هناك من تواصل معها على أن محمد تُوفي، مضيفة أنها تتوجه بالدعاء على كل من يكذب نجلها، أن يكون مثله وتكون والدته مثلها، وأن نجلها ظل يعاني طوال 4 سنوات، وطوال سنتين كان التشخيص كان غلط، وسنتين يتعالج من السرطان، وأنها لم تكن تريد أن يعرف أحد بمرضه بالسرطان.