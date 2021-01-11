مكافحة كورونا في تونس: الوضع الوبائي دقيق جدًا

وصف عضو لجنة مكافحة كورونا ومدير معهد باستور في تونس «الهاشمي الوزير»، اليوم الاثنين، الوضع الوبائي بالبلاد بـ"الدقيق جدا" في ظل الضغط الكبير على أقسام الإنعاش في المستشفيات.وقال الهاشمي إن أعضاء اللجنة العلمية سيجتمعون في وقت لاحق لتقييم الوضع، والتقدم بمقترحات إلى الحكومة لكسر حلقات العدوى وسرعة تفشي الفيروس.وزادت سرعة تفشي الفيروس ضمن الموجة الثانية من الوباء التي تجتاح تونس إلى مستويات مقلقة، مع تخطي معدل الحصيلة اليومية خلال الأسبوع الأخير حاجز 2500 إصابة يومية، باستثناء الحصيلة اليومية المعلنة في تحديث وزارة الصحة أمس الأحد والتي تجاوزت 1700 إصابة.وبلغ عدد الوفيات 5215 منذ بداية تفشي الوباء في فبراير الماضي.