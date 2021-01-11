القوى العاملة: تعيين 1282 شابًا خلال ديسمبر فى البحيرة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن تعيين مديرية القوى العاملة بالبحيرة 1282 شابًا من مختلف المؤهلات من بينهم 5 من ذوي الهمم بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، فضلًا عن استخراج 4256 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة، وذلك خلال شهر ديسمبر الماضي.وقال الوزير إن المديرية قامت بتسجيل 95 عاملا غير منتظم بوحدة العمالة غير المنتظمة، فضلًا عن صرف منح للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 16 منحة مولود بإجمالي 32 ألف جنيه، و7 منح زواج بـ21 ألف جنيه، و7 منحة وفاة بـ38 ألف جنيه، وصرف 11 ألف جنيه كرعاية صحية لـ3 حالات لعمل عمليات جراحية صغرى وعلاج.