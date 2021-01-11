استعدادات مبكرة لامتحانات الفصل الدراسي الأول في بورسعيد

أكد نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم في بورسعيد، اليوم، جاهزية المديرية لإجراء امتحانات الفصل الأول من العام الدراسي 2020-2021 بكل المدارس على مستوى المحافظة مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده باهي بمركز التطوير التكنولوجي، بحضور وكيل المديرية ومديري العموم، واستهدف مديري الإدارات التعليمية والمراحل التعليمية والإدارات النوعية والموجهين العموم للمواد الدراسية.وشدد باهي، خلال الاجتماع، على ضرورة تكثيف المتابعة على كل مدارس المحافظة وعمل تقارير بجاهزيتها واحتياجاتها بالتعاون مع الإدارات التعليمية والإدارات المعنية ومراعاة احتمال زيادة عدد اللجان لإنجاز الامتحانات في موعدها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، والتي تضمن سلامة وصحة الطلاب والعاملين.