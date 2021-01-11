انطلاق أولى حلقات «خبايا» لأحمد يونس على «يوتيوب»

أطلق أحمد يونس أولى حلقات برنامجه الجديد "خبايا" على قناته على موقع يوتيوب، ومن خلاله لأول مرة يسرد قصص رعب بالصوت والصورة على عكس ما اعتاده طول 12 سنة ماضية.برنامج "خبايا" يتناول فيه أحمد يونس أشهر الأماكن المرعبة وخباياها، والبرنامج منقسم إلى قسمين حلقات من داخل استوديو وحلقات خارجي من أماكن مرعبة داخل وخارج مصر.جدير بالذكر أن يونس هو أول من أطلق فكرة الرعب الإذاعي في عام 2005 في برنامجه الإذاعي "عالقهوة"، وإلى الآن هو يقوم بسردها من خلال برنامج "كلام معلمين"، ومن خلال قناته على يوتيوب.