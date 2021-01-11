«المقاولين» يؤكد استمرار العمل بالمواقع مع قوافل طبية لمواجهة كورونا

قال المهندس ممدوح مرشدي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد، إن مجلس إدارة الاتحاد، شدد على شركات المقاولات المصرية استمرار أعمالها بمختلف المواقع على الرغم من الظروف الراهنة وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا، مع التزامهم الكامل بتشديد الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها لحماية العمال والموظفين من تعرضهم للإصابة بـ(كوفيد -19).وأوضح مرشدي لـ«الدستور»، أن شركات المقاولات المنفذة لمشروعات القومية بالمواقع قامت بعمل قوافل طيبة بمعظم المشروعات الجاري تنفيذها، بالإضافة إلى توفير المطهرات وتعقيم السكن العمالة المتغربين ويتم فصلهم لعدة أيام في رجوع للعمل للتأكد من عدم حملهم لفيرس كورونا.وأكد أن شركات المقاولات مستمرة في عملها بجميع المواقع على مستوى الجمهورية، ومنح الموظفين والعمالة أصحاب الأمراض المزمنة إجازات وتقليل من التجمعات بين العاملين.