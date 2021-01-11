ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 100 طربة حشيش فى الغربية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة وسط الدلتا في طنطا بالغربية، اليوم الإثنين، من ضبط 3 عاطلين، بحوزتهم 100 طربة من مخدر الحشيش، حال استقلالهم سيارة ملاكى بدائرة مركز طنطا، بقصد الاتجار.كان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا بتمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة وسط الدلتا فى طنطا، من ضبط 100 طربة حشيش، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة، بحوزة 3 عاطلين لهم معلومات جنائية، حال استقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة طنطا.وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم المخدرات بقصد الاتجار، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر وإخطار النيابة العامة للتحقيق.