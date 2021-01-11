طهران تُرحب بالمصالحة الخليجية: ننظر إليه بتفاؤل

أكدت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن طهران ترحب باتفاق المصالحة الخليجية الذي أعلنته الكويت وتنظر إليه بتفاؤل وتأمل بمواصلته كي يمكن إيجاد حل إقليمي لأجل استقرار المنطقة.وقال وزير الخارجية الإيرانية سعيد زاده: "إنّ طهران تُرحب باتفاق المصالحة الخليجية الذي أعلنته الكويت، وتنظر إليه بتفاؤل وتأمل بمواصلته كي يمكن إيجاد حل إقليمي لأجل استقرار المنطقة".يأتي هذا فيما تستأنف الرحلات الجوية بين قطر والسعودية، اليوم الإثنين، بحسب ما أعلنت الخطوط الجوية في البلدين في إطار المصالحة التي جرى التوصل إليها أخيرًا بين أطراف الأزمة الخليجية.