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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 41 ألف كمامة مصنعة من خامات رديئة بالغربية

الإثنين 11/يناير/2021 - 12:30 م
كمامة
كمامة
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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تمكنت مباحث التموين بمحافظة الغربية، بالتنسيق مع مديرية التموين، اليوم الاثنين، من ضبط 41 ألف قطعة كمامة مصنوعة من خامات رديئة مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات القياسية، داخل مصنع غير مرخص، قبل طرحها للبيع بالأسواق.

كان العميد وليد العيسوي، مدير مباحث التموين بالغربية، قد تلقى إخطارا بضبط 41 ألف قطعة كمامة مصنوعة من خامات رديئة مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطرا على الصحة العامة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع كمامات طبية "بدون ترخيص" بنطاق المحافظة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة العامة لتجرى شؤونها.

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