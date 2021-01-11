استعجال التحريات الأمنية حول عصابة سرقة حقائب السيدات بالسلام

أمرت نيابة السلام اليوم باستعجال التحريات الأمنية حول عصابة سرقة حقائب السيدات بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية بدون أرقام.وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين "إيهاب. ش"، "عمرو.ك" أقرا بسرقتهما حقائب السيدات بأسلوب الخطف وسرقة 11 حقيبة من السيدات بمحيط منطقتى السلام والنهضة.وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات تفيد بسرقة حقائبهن على يد شخصين يستقلون دراجة نارية بدون أرقام وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب وقائع السرقة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.