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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عمرو عبدالجليل جوكر الموسم الرمضاني بـ7 مسلسلات

الإثنين 11/يناير/2021 - 12:49 م
عمرو عبد الجليل
عمرو عبد الجليل
دعاء عبد المقصود
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يشارك الفنان عمرو عبدالجليل خلال الموسم الرمضاني المقبل في بطولة 7 مسلسلات درامية، وقرر الفنان وضع خطة زمنية وتوفيقية بين أعماله المختلفة حتى لا يواجه أي تعارض في تصوير أي منها.

والمسلسلات التي يشارك فيها الفنان هي: «كوفيد 25- النمر- بين السما والأرض- نسل الأغراب- عش الدبابير- لحم غزال- كل ما نفترق».

وعلم "الدستور" أن عمرو عبدالجليل طلب من مخرجي هذه الأعمال تكثيف مشاهده، بعيدا عن باقي طاقم أي عمل، ويقوم بالتصوير يوميا لمدة 15 ساعة كاملة.

يذكر أن عمرو عبدالجليل شارك مؤخرا في فيلم «الخطة العايمة»، وهو من بطولة النجوم: علي ربيع، وغادة عادل، ومحمد عبدالرحمن، وتدو أحداثه حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك يقودها عمرو عبدالجليل وغادة عادل، وتعمل غادة على تجنيد شخصين لا تريد أن يعرف أحد هويتهما ولا يمسك أي خيط أو دليل عليهما، فتختار 2 من المكفوفين اللذين يمتلكان مهارات خاصة، وهما «علي ربيع ومحمد عبدالرحمن»، ويتم تدريبهما حتى يخوضا مغامرة سرقة البنك وسط مفارقات كوميدية.

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