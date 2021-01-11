«كوفيد 25» جاهز للتصوير خلال أيام.. و15 حلقة تطمئن الطاقم

استقر طاقم وصناع مسلسل «كوفيد 25» للنجم يوسف الشريف، على التواجد بشكل رسمي خلال الموسم الرمضاني القادم من خلال 15 حلقة فقط بدلا من 30 حلقة على أن يبدأ التصوير خلال أسبوعين، بالتزامن مع كتابة المؤلفة انجي علاء لـ12 حلقة من العمل.وسادت حالة من الراحة لدى طاقم العمل لسهولة تنفيذ الفكرة في 15 حلقة، لأنه كان من الصعب التواجد بـ30 حلقة، وكان المسلسل سيخرج من الموسم الرمضاني القادم بالإضافة إلى أنه يحتاج موازنة مضاعفة للعمل.ووضع المخرج أحمد نادر جلال، عددا من الفنانين على راس أولوياته للتفاوض معهم للمشاركة في العمل الجديد، ومنهم مي سليم، وأمير صلاح الدين، كما سيتواجد عدد من ضيوف الشرف.وعلمت "الدستور"، أن الشركة المنتجة للمسلسل ستقوم بعمل خطة لعرض المسلسل في 15 يوما من رمضان، على أن يكمل الـ 15 يوم الآخرين مسلسل "بين السما والارض" للفنان هاني سلامة الذي يبدأ تصويره قريبا وقد يتم تبديل العرض.