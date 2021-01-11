أزمة نفسية وراء انتحار شاب في ترعة المريوطية بالهرم

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فى حادث العثور على جثة شاب ملقاة بترعة المريوطية فى الهرم، عن أن الضحية انتحر لمروره بأزمة نفسية.واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرته، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بترعة المريوطية فى الهرم، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم انتشال الجثة، وتبين أنها لشاب مقيم بمنطقة الهرم.واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرته، وأكدت التحريات أنه انتحر لمروره بأزمة نفسية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.