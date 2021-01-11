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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

طبيب يكشف كيفية حماية المرأة الحامل من كورونا

الإثنين 11/يناير/2021 - 12:42 م
الدكتور محمد خالد
الدكتور محمد خالد
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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قدم الدكتور محمد خالد، مدير عناية مستشفيات العزل بالإسماعيلية، نصائح لحماية المرأة الحامل من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وقال محمد خالد: "لا تخرجي من المنزل إلا في الضرورة القصوى أو للمتابعة مع الطبيب فقط؛ وذلك لمنع الاختلاط أو انتقال العدوى إليك، مع ضرورة غسل اليدين باستمرار لمدة 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدًا".

وأوضح خالد أنه عليها تقوية جهازها المناعي من خلال الاهتمام بتناول الخضروات والفاكهة الغنية بالفيتامينات خاصة فيتامين سي.

وطالبهن بعد لمس الأسطح في الأماكن العامة، وكذلك تجنب الاختلاط بالمصابين بأعراض الإنفلونزا، مع تجنبهن لمس الوجه والعين والأنف دون غسل اليدين جيدًا، كما يجب الإكثار من شرب المياه والسوائل الطبيعية.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الأحد، عن خروج 606 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 118900 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 993 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 55 حالة جديدة.

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