الهند: ارتفاع مصابي السلالة الجديدة من كورونا لـ96 حالة

أعلنت وزارة الصحة الهندية ارتفاع عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا إلى 96 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته قناة (إنديا تي في) الهندية، اليوم الاثنين، أن جميع الأشخاص المصابين بالسلالة الجديدة- التي أُعلن عنها لأول مرة في المملكة المتحدة- تم عزلهم بمرافق الرعاية الصحية التي خصصتها حكومات الولايات المعنية، كما تم وضع المخالطين بالحجر الصحي.وتم الإبلاغ عن وجود السلالة الجديدة لفيروس كورونا في العديد من البلدان، بما في ذلك الدنمارك وهولندا وأستراليا وإيطاليا والسويد وفرنسا وإسبانيا وسويسرا وألمانيا وكندا واليابان وسنغافورة.