اتهم زوجته بالشروع في قتله بالسلام: «سمعتها بتتفق مع عشيقها»

استمعت نيابة السلام لأقوال زوج اتهم زوجته بالشروع في قتله باستخدام آلة حادة بمنطقة السلام، وقال المجنى عليه بأنه استيقظ على حديث زوجته مع أحد الأشخاص في الهاتف، واكتشف من خلال ما سمعه بارتباطها بعلاقة عاطفية بأحد الأشخاص ويتردد عليها بمحل سكننا، فلم أتمالك نفسي وتشاجرت معها فضربتنى بآلة حادة واستولت على كل ما أملك ولاذت بالفرار ولم اشعر بنفسي إلا بالمستشفى.وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهمة «ن.م»، تعدت على زوجها بآلة حادة، بعد مشاجرة نشبت بينهما، ووكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة السلام، من عامل يتهم زوجته بالشروع في قتله باستخدام آلة حادة وسرقته والهروب من المنزل، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق