«برايم» يطلق النموذج التطبيقي لتسويق منتجات صغار المزارعين إلكترونيا

أطلق مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري (برايم) منصة تسويق منتجات صغار المزارعين في الريف المصري على الإنترنت (شاري).وقال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمدير التنفيذي للمشروع - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين - إنه تم تنفيذ التطبيق بالتعاون بين مشروع برايم والممول من صندوق التنمية الزراعية (إيفاد) ومركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة والنظم الخبيرة بمركز البحوث الزراعية، وذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وذلك في إطار توسيع آفاق التعاون في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والزراعة الرقمية.وأضاف أن المشروع يهدف لدعم صغار المزارعين وتحسين دخولهم، عن طريق تحسين قدرتهم التسويقية لمنتجاتهم، وفي هذا الإطار قام المشروع بتأسيس عدد من اللجان التسويقية تجاوز عددها 238 لجنة، وكذلك فقد قام بتطوير وتأسيس عدد من الجمعيات المعنية بتطوير المنظومة الزراعية وتجاوز عددها 200 جميعة، وقد قامت هذه الجمعيات بدور كبير في بناء منظومة زراعية تعتمد على الزراعات التعاقدية والتجميعية والعضوية في نطاق محافظات المشروع.وأوضح مدير مشروع "برايم" أن المشروع عمل على تحسين القدرات التسويقية لهم، والتدريب ورفع القدرات، وإبرام عقود بين المزارعين والشركات الكبرى، وإنشاء روابط بين المزارعين من خلال هيكل رسمي للمناقشة مع كبار التجار والمصدرين، ما يساعدهم على بيع منتجاتهم بشكل أكبر.. مشيرا إلى أنه حتى الآن تجاوزت التعاقدات التي تم تنفيذها 150 تعاقدا بين المستفيدين وصغار المزارعين.وأشار القرش إلى أن المشروع يقوم بدعم مبادرات متعددة منها "إزرع صح" ودعم صغار المزارعين، ومنصة تسويق المنتجات الزراعية لصغار المزارعين (شاري).وأكد الدكتور القرش أن مبادرة "ازرع صح" نقلت التوصيات الفنية للمزارعين، وقد وصل معدل التفاعل خلال آخر شهر إلى أكثر من ربع مليون تفاعل، بما يثبت دور الحملة في التوعية بالأساليب الزراعية والإنتاجية والتسويقية الحديثة.وتقدم الدكتور محمد القرش بالشكر لفريق عمل المشروع والفريق القائم بتنفيذ التطبيق بمركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة والنظم الخبيرة على الجهد المبذول في إطلاق المنصة في الوقت المحدد لها.من جانبه، قال الدكتور محمد الغزالي مدير مكتب صندوق التنمية الزراعية (إيفاد) التابع للأمم المتحدة بالقاهرة إن الصندوق نفذ عددا من المشروعات في مصر في الفترة الأخيرة، وتجاوزت هذه المشروعات 13 مشروعا، ساهمت في تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي ومن بين المشروعات التي مولها الصندوق مشروع "أوفيدو" لتطوير الري الحقلي، ومشروع تعزيز الموائمة في المناطق القاحلة، ومشروع الاستثمارات الزراعية (سيل)، إضافة إلى مشروع (برايم)، والذي استطاع أن يحدث نقلة نوعية في تحسين دخول المزارعين من خلال تحسين قدراتهم التسويقية.وأكد الغزالي أن مشروع (برايم) استطاع أن يكون نموذجا لنجاح مشروعات "الإيفاد" بالمنطقة، وذلك بسبب ماشهده من تطور ملحوظ في فترة زمنية صغيرة، إضافة إلى كونه المشروع الوحيد الذي يهتم بالشق التسويقي لمنتجات صغار المزارعين، وقد ساهم ذلك في رفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين الجودة.وأوضح مدير مكتب الإيفاد بالقاهرة إنه ولأول مرة نجد جمعية تشترك في اتحاد المصدرين، وقد نجح المشروع في تحقيق ذلك بالفعل، كما نجح أيضا في تقليل الفاقد لعدد كبير من الحاصلات الزراعية كالرمان في أسيوط والبصل في بني سويف.وأشار الغزالي إلى أهمية وجود منصة لتسويق منتجات صغار المزارعين على الإنترنت في وزارة الزراعة المصرية، حيث تعتبر هذه المنصة من الأدوات الرشيدة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا التي أثرت على دول العالم، كما أكد أنه يطمح لأن يتحول هذا التطبيق إلى براءة اختراع، لما سيكون له من قيمة كبيرة على تحسين دخول صغار المزارعين.. معربا عن تطلعه نحو مزيد من المبادرات التي يدعمها مشروع (برايم).بدوره، قال الدكتور فضل هاشم المدير التنفيذي لمركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة والنظم الخبيرة إن منصة التسويق الإلكتروني تتضمن تطبيق (شاري) وموقعا إلكترونيا للتسويق الزراعي.. مشيرا إلى أن ذلك يهدف إلى تسهيل إيجاد تسويق سريع لصغار المزارعين بأسعار عادلة، وتسهيل الاتصال بين المزارع والمشتري، الوصول إلى السعر الأمثل لكل منتج عن طريق المقارنة بأسعار السوق، والتخلص من وجود العديد من الوسطاء بين المزارع والمشتري.وأكدت الدكتورة مريم حزمان، رئيس فريق عمل المنصة أن الأطراف المعنية من التطبيق هم صغار المزارعين في المقام الأول وتجار المنتجات الزراعية والجمعيات الزراعية.يشار إلى أنه تم تدريب فريق مشروع "برايم" عن طريق ورشة عمل (مسئولي التسويق وميسرين العمل بالمحافظات، ومسئولي الإعلام بالمشروع) على كيفية استخدام المنصة، ليتم تدريب المزارعين على استخدام المنصة في تسويق منتجاتهم.