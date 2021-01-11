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مصر

غدًا.. القومي للحوكمة يعقد أولى جلسات حوار مجتمعي حول «ميثاق المواطن»

الإثنين 11/يناير/2021 - 12:23 م
المعهد القومي للحوكمة
المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة
أميرة ممدوح
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يعقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- غدًا الثلاثاء؛ عبر تقنية Zoom، حوارًا مجتمعيًا حول ميثاق المواطن وأهميته في التحسين المتواصل في جودة الخدمات المقدمة للمواطن، في كل من القطاع الخاص والقطاع الحكومي، بحيث تصبح هذه الخدمات تُلبي بفعالية حاجات ورغبات المواطنين من متلقي الخدمة دون تمييز.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن الحوار المجتمعي يأتي في إطار تطبيق معايير الشفافية والمساءلة ودعم نظم الرصد والمتابعة والتقييم وإتاحة البيانات، وفي ضوء تعزيز الشراكات بين كل شركاء التنمية، وتعزيز المساءلة وسيادة القانون، وهو ما يهدف في النهاية إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين فى إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

من جانبها أشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى أن ميثاق المواطن يعد تعهدًا يصدر من قبل الجهة المقدمة للخدمة تجاه عملائها بأن تتولى تقديم أو توفير الخدمة وفقًا لمعايير جودة معلنة متفق عليها، بحيث يمثل هذا التعهد بما يتضمنه من معايير أساسًا لمحاسبة الجهة المقدمة للخدمة، مؤكدة أن أهمية ميثاق المواطن تبرز في كونه يعد أداة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين من خلال معايير وإطار زمني محدد، مع التزامات محددة من الجهة الحكومية مقدمة الخدمة لعملائها.

أضافت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أنه يمكن لأي قطاع بالدولة المشاركة بالحوار المجتمعي، الذي يعقد على مدار خمس جلسات حوارية مع نخبة من الخبراء يمثلون المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والجهات الرقابية، وموظفي الخدمة المدنية، والأكاديميين.

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يثمر الحوار المجتمعي عن وثيقة عامة قابلة للتنفيذ لميثاق المواطن يسهل تطبيقها ومتابعتها وتحديثها من ذوي الشأن.

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