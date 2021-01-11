غلق وتشميع 8 مقرات للدروس الخصوصية بالبحيرة

قامت اللجان المحلية للمراكز والمدن طبقا لقرار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة رقم 354 لسنه 2020 م للمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين الخصوصية بالمرور بنطاق مراكز "أبو حمص - مركز دمنهور - رشيد - مركز وبندر كفر الدوار - كوم حماده - حوش عيسى - إيتاي البارود - إدكو - الدلنجات - شبراخيت - النوبارية - أبو المطامير - الرحمانية".وأسفرت الحملة عن غلق مركز واحد للدروس الخصوصيه تابع للإدارة التعليمية بمركز كوم حمادة، وتم أخذ تعهد على المدرس وتم الغلق وبمرور اللجنة على مقرات الدروس الخصوصية بنطاق منطقة نظير بإدارة بندر كفر الدوار تم غلق وتشميع 4 مقرات.كما تم المرور على مراكز الدروس الخصوصية بقري جواد حسني وكيمان دميسة وكفر حصام وكوم القناطر، وتم الغلق والتشميع لمركزين معلم بمدرسة كوم القناطر الإعدادية وآخر معلم إنجليزي بمدرسة عمران، وتبين وجود معلم كيمياء وتم أخذ إقرار بعدم إعطاء دروس خصوصية، وغلق حضانة بها ٣ فصول لعدم مراعاة الإجراءات الاحترازية.