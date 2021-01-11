إعادة الهيكلة الإدارية لموجهي المواد الأساسية بـ«تعليم القليوبية»

ترأس الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، صباح اليوم، اجتماع مع موجهي عموم المواد الأساسية بحضور سماح إبراهيم وكيل المديرية.استهدف الاجتماع مناقشة الهيكلة الإدارية للتوجيهات، حيث دعا الفيومي الحضور لتقديم المقترحات الخاصة بكل موجه عام، لوكيل المديرية أول بأول ومناقشة كل المستجدات معها لتذليل كافة المعوقات والوصول لحلول سريعة وفورية.ونبه وكيل وزارة التعليم بالقليوبية إلى تجهيز قاعدة بيانات الموجهين لإعادة الهيكلة الإدارية للتوجيهات في جميع الإدارات، حيث أكد على النصاب القانوني لكل موجه، وعلى أهمية التقارير الخاصة بكل موجه مهمة جدا لمتابعة سير عمل الموجهين.كما شدد على حسن معاملة المعلمين وضرورة الاهتمام بمشاكلهم والوصول لحل لهذه المشاكل، وتطبيق روح الحب والتعاون بين جميع عناصر المنظومة التعليمية للوصول إلى جودة التعليم وتحقيق التكامل الوظيفي والتميز بين كافة المنظومة التعليمية.وأكد الفيومي تكثيف الزيارات للموجهين والمتابعات المستمرة للمدارس، مشيرا إلى أن الموجه العام قائد يتابع تنفيذ التعليمات والتوجيهات أول بأول لأن عمله ٧٥% عمله إداري فهو قائد متميز لمادته التعليمية