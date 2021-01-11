بعد تصنيفها «إرهابية».. اليمن: الحوثيون لا يعرفون غير لغة السلاح

قال المتحدث باسم الحكومة اليمنية "راجح بادي"، اليوم الإثنين، إن المساعي الإقليمية والدولية فشلت في إقناع الحوثيين بالتوصل لاتفاق سلام، مؤكدا أنهم (الحوثيون) غير قادرين على إحداث رد فعل قوي على القرار الأمريكي، والحوثيون لا يعرفون إلا لغة السلاح.وأضاف: "رد فعل ايران ينم عن وجعها والحوثيون يمثلون ذراعا للحرس الثوري، وأنه بعد القرار الأمريكي ستتجه أنظار العالم نحو جرائم الحوثيين".يأتي هذا فيما ثمنت وزارة الخارجية والمغتربين بالجمهورية اليمنية بالقرار الذي اتخذته حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تصنيف جماعة الحوثيين، كمنظمة إرهابية أجنبية، والذي ينسجم مع مطالب الحكومة اليمنية لمعاقبة هذه المليشيات الإرهابية.وأشارت الوزارة إلى أن الحوثيين يستحقون تصنيفهم كمنظمة إرهابية أجنبية ليس فقط لأعمالهم والإرهابية ولكن أيضًا لمساعيهم الدائمة لإطالة أمد الصراع والتسبب في أسوأ كارثة إنسانية في العالم.