تفاصيل لقاء محافظ المنوفية ومدير منطقة تجنيد طنطا

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الإثنين، العميد أركان حرب شريف ماهر، مدير منطقة تجنيد وتعبئة طنطا، بحضور العقيد طبيب محمد سعد عبداللطيف رئيس المجلس الطبي بمنطقة التجنيد والتعبئة والمقدم رضوان عبدالعزيز، رئيس قسم التجنيد.تأتي تلك الزيارة في إطار تسهيل وتبسيط إجراءات الرفت الطبي لطلاب مدارس التربية الفكرية والصم والبكم بمدينة شبين الكوم، حيث توقع اللجنة الطبية بمنطقة تجنيد طنطا، الكشف الطبي على عدد 179 طالبًا بمدرسة التربية الفكرية، و69 طالبًا بمدرسة الصم والبكم وتقديم كافة الخدمات وتسهيل الإجراءات لهم بمقر مدرستهم تخفيفًا عليهم ومساعدتهم في توقيع الكشف الطبي وإنهاء موقفهم من التجنيد.ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية، على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة واستمرارها الدائم في تقديم الخدمات للمواطنين وتوفير سبل الراحة والأمان ورفع المعاناة والمشقة عن كاهلهم، ومنها إنهاء إجراءات الكشف الطبي لطلاب ذوي الهمم ومساعدتهم في إنهاء الموقف التجنيدي الخاص بهم.