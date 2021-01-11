«ART» تبدأ عرض أفلام الفنان الراحل هادي الجيار لمدة 3 أيام

قررت شبكة قنوات ART أفلام 2، تغيير خريطة برامجها لعرض باقة من أفلام الفنان الراحل، بداية من اليوم الاثنين وحتى الأربعاء المقبل.و تعرض القناة، اليوم، في تمام الساعة الرابعة عصرا بعرض فيلم "شباب لكل الأجيال" بطولة محمد الحلو، محمد رضا ووحيد سيف، كما تعرض يوم غد الثلاثاء في نفس الموعد فيلم "ابن مين في المجتمع" بطولة محمد ثروت، منى جبر وهدى سلطان، في حين تقوم القناة يوم الأربعاء في تمام الثالثة والنصف عصرا بعرض فيلم "مقص عم قنديل" بطولة فريد شوقي، آثار الحكيم، وصلاح السعدني.