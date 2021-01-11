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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

شرطة التموين تضبط 71 أسطوانة أكسجين قبل بيعها في السوق السوداء

الإثنين 11/يناير/2021 - 12:57 م
أسطوانة أكسجين
أسطوانة أكسجين
مريم جبل - عمرو المزيدي
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كثفت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، جهودها لضبط حركة الأسواق والتصدى لمحاولات البعض لحجب أسطوانات غاز الأكسجين وترويج المستلزمات الطبية مجهولة المصدر، ضمن الخطة الشاملة للدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 3 قضايا، بإجمالى مضبوطات 71 أسطوانة غاز أكسجين، تم حجبها لبيعها بأزيد من السعر المتداول- 40 قطعة منظم أكسجين دون مستندات "مجهولة المصدر".

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

تم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية.

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