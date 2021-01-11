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محمد العسيري

اقتصاد

«الأدوات الصحية» تثمن جهود «المالية» بشأن الإجراءات الضريبية الموحدة

الإثنين 11/يناير/2021 - 12:13 م
وزارة المالية
وزارة المالية
دعاء أبو العزم
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أشادت شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية برئاسة فوزي عبدالجليل؛ بتصريحات رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، حول تقدير كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، على دور اتحاد الغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، في التعاون المستمر والمثمر من أجل نشر الوعي الضريبي بين أعضاء الاتحاد في مختلف محافظات الجمهورية، وخاصة في ظل مرحلة التطوير والميكنة والتحول الرقمي الذي تشهده مصلحة الضرائب حاليا.

وأكد فوزي عبدالجليل، رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، ضرورة التيسير على الممولين وتبسيط كافة الإجراءات الضريبية أمامهم، من أجل تشجيع الممولين الملتزمين؛ ومكافحة التهرب الضريبي فضلا عن ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية، من خلال ميكنة كافة الإجراءات الضريبية وربطها ببعضها البعض ومن خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وشدد هيثم السميح، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، على أهمية إقامة ندوات ضريبية توعوية في مقر الاتحاد العام والغرف التجارية في المحافظات؛ لرفع الوعى الضريبي لدى التجار ونشر رسائل التوعية الخاصة بمنظومة الاجراءات الضريبة الموحدة.

في سياق متصل، قال أحمد تيسير، سكرتير عام شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إنه يجب تكثيف الندوات والمحاضرات للتجار لشرح كيفية التسجيل بمنظومة الإجراءات المميكنة وكيفية التعامل معها، فضلا عن إقرار ضريبة المرتبات، ونماذج الخصم والتحصيل، والسداد الالكتروني، وضريبة القيمة المضافة (نموذج 10- نموذج 111).

جدير بالذكر، أنه تم انطلاق المرحلة الأولى من منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة والتى تم تطبيق المرحلة الأولى منها أول يناير الجارى على مراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة؛ حيث يتم من خلال هذه المنظومة ميكنة 64 إجراءً فرعيًا من الأعمال الضريبية الرئيسية على مرحلتين.

وأتاحت منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة، للممول حساب شخصي ليسجل به بياناته كممول، وكذلك يستطيع الممول أن يقوم بتسجيل الوكلاء عنه ويستطيع أيضا تحديد أى نوع من الإقرارات التي يقوم الوكيل تقديمها نيابة عنه، كما يستطيع الممول تغيير أوإلغاء من قام بتسجيله وكيلًا له بكل سهولة.

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