انطلاق أولى حلقات «يحكى أن» على التلفزيون المصري غدا

أعلن الدكتور محمد رفعت عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تقديمه لبرنامج بعنوان "يحكى أن" يذاع على قناتي "الأولى" و"الفضائية المصرية" عبر شاشة التلفزيون المصري في تمام الساعة الرابعة عصرا.وأضاف عبر حسابه أن أولى حلقات البرنامج تبدأ غدا في حلقة خاصة بشكل استثنائي، ويأتي برنامج "يحكى أن" في إطار الخريطة البرامجية الجديدة لشاشة التلفزيون المصري.وانضم ما يقرب من 10 إعلاميين أبرزهم سالي عبد السلام، فاطيما خليل، ودينا شرف، وبسنت الحسيني، وفاروق الجمل، ومينا بشرى، ورجائي رمزي، وحسام حداد، ودينا فكري، وانضمام حسام الدين حسين لبرنامج" التاسعة"، ضمن التطوير والخريطة البرامجية الجديدة بماسبيرو.